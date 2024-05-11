مسؤولان إسرائيليان يكشفان أحدث المعلومات بشأن مكان السنوار

كشف مسؤولان إسرائيليان، عن أحدث المعلومات بشأن مكان وجود زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولين قولهما، إن السنوار والذي تتهمه إسرائيل بأنه العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول "لا يختبىء في رفح" جنوبي قطاع غزة التي تشهد معارك حاليا.

وأشارا إلى أنه وفق آخر المعلومات، فإن زعيم حماس موجود بأنفاق في محيط خان يونس على بعد 5 أميال أو ما يعادل 8 كيلومترات شمال رفح.

وأكد أحدهما أن العديد من مقاتلي حماس في رفح فروا باتجاه الشمال، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بالغزو خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق الصحيفة العربية، فإن القضاء على السنوار هدف أساسي، ومن الأهداف التي وضعتها إسرائيل لتدمير ما سمّتها حماس.

كان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أكد قبل يومين أن واشنطن تساعد إسرائيل على تعقب السنوار وقادة آخرين.