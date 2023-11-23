وزير خارجية إيران: دون وقف لإطلاق النار "ستتسع رقعة الحرب"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن رقعة الحرب ستتسع في الشرق الأوسط، إذا لم يحصل وقف مستدام لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عبد اللهيان قوله إن "المنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب". إن لم يحصل وقف لإطلاق النار.

ووافقت إسرائيل على هدنة لمدة 4 أيام، ودخول المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح رهائن، من الأطفال والنساء.