"الناتو" يعين قائدا جديدا لبعثته في العراق
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، تعيين خوسيه أنطونيو قائدا جديدا لبعثته في العراق، وخلال استقباله، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للقائد الجديد، الحاجة إلى مواصلة تطوير أداء القوات الأمنية العراقية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء العراقي، بأن السوداني ودّع القائد السابق للبعثة جيوفاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله، وأشاد بدوره خلال فترة عمله في العراق، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط.
وقال البيان إنه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني".
من جانبه، قدَّم القائد السابق لبعثة الناتو شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي على دعمه عمل البعثة، مشيراً إلى إكمال برنامج التعاون مع العراق من خلال القائد الجديد الذي تسنّم مهامّه حديثاً، حسب البيان.