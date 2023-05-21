"الناتو" يعين قائدا جديدا لبعثته في العراق

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، تعيين خوسيه أنطونيو قائدا جديدا لبعثته في العراق، وخلال استقباله، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للقائد الجديد، الحاجة إلى مواصلة تطوير أداء القوات الأمنية العراقية.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء العراقي، بأن السوداني ودّع القائد السابق للبعثة جيوفاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله، وأشاد بدوره خلال فترة عمله في العراق، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط.