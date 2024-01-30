غالانت: سنتحرك "قريبا جدا" عند الحدود مع لبنان

وفي المقابل، نفذت ميليشيا حزب الله أكثر من 10 عمليات ضد المواقع الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، استخدمت فيها صواريخ "بركان" و"فلق 1" .

وأدى الهجوم بصواريخ بركان على ثكنة برانيت إلى إصابة جنديين إسرائيليين، حيثُ دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في كريات شمونة وميتات.