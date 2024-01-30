غالانت: سنتحرك "قريبا جدا" عند الحدود مع لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن "الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبًا جدًا في الشمال عند الحدود مع لبنان".
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي مع ارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله.
وأكد غالانت أنه "أبلغ الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال".
يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه وغاراته على البلدات جنوب لبنان، وقد نعت ميليشيات حزب الله اثنين من عناصرها، ليرتفع عدد قتلاها في يومين إلى 9.
وتركزت الغارات الإسرائيلية على بلدات حولا والطيبة ومارون الراس ويارون في القطاع الأوسط.
وترافقت الغارات مع قصف مدفعي طال بلدات أطراف حولا وكفركلا ودير ميماس ووادي السلوقي، وصولا إلى الفرديس وراشيا الفخار في القطاع الشرقي.
وشمل القصف في القطاع الغربي أطراف الضهيرة وطير حرفا والجبين ومروحين.
وفي المقابل، نفذت ميليشيا حزب الله أكثر من 10 عمليات ضد المواقع الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، استخدمت فيها صواريخ "بركان" و"فلق 1" .
وأدى الهجوم بصواريخ بركان على ثكنة برانيت إلى إصابة جنديين إسرائيليين، حيثُ دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في كريات شمونة وميتات.