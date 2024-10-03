صهر نصر الله.. من هو حسن قصير الذي اغتالته إسرائيل؟

اغتالت إسرائيل حسن جعفر قصير صهر الأمين العام السابق لتنظيم "حزب الله" حسن نصر الله، بغارة جوية على العاصمة السورية دمشق.

جاء اغتيال حسن قصير بقصف طال شقة سكنية في حي الفيلات بمنطقة "المزة" بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة السورية.

وحسن قصير هو زوج زينب ابنة حسن نصر الله، وسبق أن قتلت إسرائيل 4 من أشقائه هم ربيع وموسى وأحمد وآخرهم محمد قبل يومين.

وأحمد قصير شقيق حسن، هو "منفذ أول عملية استشهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1982"، بحسب فرانس برس".

ويعرف حسن قصير بأنه أحد كبار قادة تنظيم "حزب الله" اللبناني في العاصمة السورية دمشق، وهو أحد عنصرين من التنظيم قتلوا في الغارة.

وتواجد حسن في الطابق الأول بمبنى من 3 طوابق، يتردد إليه قيادات في "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، وفق "المرصد السوري".

وبحسب رئيس المرصد رامي عبدالرحمن، نجا حسن قصير من محاولة اغتيال في اليوم السابق لمقتله طالت سيارة قتل فيها أحد مساعديه.

وتقول مصادر إن حسن قصير كان بمثابة همزة وصل بين إيران و"حزب الله" وكان مسؤولاً عن نقل السلاح من إيران ووكلائها إلى التنظيم.

وتذكر بعض الحسابات والناشطين أن حسن كان قائداً للمجموعة التي اقتحمت موقع "بيت ياحون" الإسرائيلي في العام 1999 وأهدى نصرالله بندقية غنمتها مجموعته.

واغتالت إسرائيل قبل مقتل حسن، شقيقه محمد جعفر قصير بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتتهمه بأنه قائد "الوحدة 4400" في "حزب الله" لأكثر من 15 عاماً، وهي المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى الحزب اللبناني.

وقال الجيش إن محمد قصير "قاد ووجّه مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان"، مشيراً إلى أنه "أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب وتطوير قدرات النيران والتي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".