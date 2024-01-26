السفير المصري لـ"إرم نيوز": الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

أكد السفير المصري في بيروت علاء موسى، بأنه "ليس هناك اتجاه في الوقت الحالي لتوسيع اللجنة الخماسية"، مبينا بأن "الأولوية حاليا منصبة على إيجاد خارطة طريق لإنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية".

وجاءت تعليقات السفير موسى، عقب اجتماع عُقد الخميس لسفراء اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي وليد البخاري.

واللجنة هي مجموعة من سفراء خمسة دول يجتمعون لمناقشة الوضع في لبنان والبحث عن سبل لحل أزماته، وتضم إلى جانب السفير البخاري، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفي ماغرو، والمصري علاء موسى، والقطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني.

وقال السفير المصري في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "اللجنة الخماسية ليست الإطار الوحيد لأي طرف يرغب في مساعدة لبنان في الملف الرئاسي أو غيره"، مؤكدا بأن "جميع اصدقاء وأشقاء لبنان يمكنهم المساعدة".