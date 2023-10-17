ملك الأردن يستضيف قمة رباعية لبحث الحرب في غزة
أعلن الديوان الملكي الأردني، أن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني سيعقد قمة رباعية تضم كلاً من الرئيس الأمريكي والفلسطيني والمصري، وذلك لبحث الحرب على غزة.
وبحسب بيان للديوان، يستضيف ملك الأردن جو بايدن والسيسي وعباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وذكر الديوان الملكي في بيان الثلاثاء، أن "الملك سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني".
ويستضيف العاهل الأردني، قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني بهدف "بحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام"، بحسب البيان.