ملك الأردن يستضيف قمة رباعية لبحث الحرب في غزة

وذكر الديوان الملكي في بيان الثلاثاء، أن "الملك سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني".

ويستضيف العاهل الأردني، قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني بهدف "بحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام"، بحسب البيان.