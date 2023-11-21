برلين تدعو المسلمين في ألمانيا إلى إدانة هجوم حماس

دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الثلاثاء، المنظمات الإسلامية في البلاد إلى إدانة هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في مقابلة مع قناة ARD العامة، "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفًا واضحًا وتتحمّل المسؤولية في المجتمع، يجب أن يكون الأمر واضحًا، نحن نقف إلى جانب إسرائيل"، محذرة من أنّه "يجب ألّا يُستخدم النقاش ضدّ معاداة السامية لأغراض العنصرية المعادية للمسلمين".

وأضافت الوزيرة أنه "علينا ألّا نترك المجال أمام أولئك الذين يجعلون المسلمين سببًا لكلّ الشرور، أولئك الذين يخلقون اليوم مناخًا معاديًا للمسلمين بحجّة معاداة السامية يريدون تقسيمنا وليس توحيدنا".

وكانت فيزر تتحدث قبل افتتاح مؤتمر يستمرّ يومين في برلين، ويجمع ممثلين عن الحكومة الألمانية والمنظمات الإسلامية في البلاد وممثلين عن الجالية اليهودية والكنائس.

وتشكّل مكافحة معاداة السامية والعنصرية ومعاداة الإسلام المواضيع الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال هذا اللقاء الذي يمثّل مساحة "للحوار" في سياق متوتر تشهده ألمانيا، كما كلّ أوروبا، على خلفية الحرب في غزة.