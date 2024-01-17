مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة (أسماء)

وحسب المرسوم الأميري، فقد تم تكليف الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في حين كُلف داود سليمان عبد الرسول معرفي بحقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة شؤون الشباب، والدكتور عادل محمد عبد الله العدواني بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

فيما أُسندت وزارة التجارة والصناعة لعبد الله حمد عبد الله الجوعان، ووزارة الخارجية لعبد الله علي عبد الله اليحيا، ووزارتا العدل والأوقاف لفيصل سعيد نافل الغريب، أما وزارة الأشغال فقد أُنيطت بالدكتورة نورة محمد خالد المشعان.