جنوب سوريا "كلمة السر" عشية لقاء الشيباني وديرمر في باكو غداً

أفادت قناة "كان 11" العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تُصرّ في محادثاتها مع سوريا على ضرورة بقاء جنوبها منزوع السلاح.

وتأتي هذه التأكيدات في ظل الإعلان عن لقاء مرتقب ثانٍ بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المزمع له في باكو عاصمة أذربيجان.

وشككت من ناحيتها القناة 13 في واقعية موعد اللقاء، خاصة أن ديرمر في واشنطن، يواصل اجتماعاته مع عناصر الإدارة الأمريكية، بخصوص التطورات في غزة وملف الاعترافات المتوالية للدولة الفلسطينية، بخلاف ما هو غير معلن، ولم يخبر أحداً بنهاية زيارته لواشنطن.

ووفق تقرير كان، شددت إسرائيل خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين ديرمر والشيباني بباريس، على أن الجنوب السوري منزوع السلاح يُمثل خطًا أحمر من ناحيتها.

ووفق تصريحات مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات للقناة العبرية، فإنه يجب أن تكون المنطقة الممتدة بين السويداء ودمشق منزوعة السلاح بالكامل.

واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع على وقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز، كما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك.

وبحسب تقرير لموقع "هامحديش" العبري، اعتبر اللقاء الثاني المرتقب بين الشيباني وديرمر خطوة تشير إلى استمرار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات الإقليمية.

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وأكد مصدر دبلوماسي، أن المحادثات ستركز على "الوضع الأمني، وخاصةً في جنوب سوريا".

وسيُعقد الاجتماع على مستوى عالٍ، رغم الحضور الوزاري فقط. ويهدف إلى دراسة قضايا أمنية حساسة بعمق.

ومن بين بنود جدول الأعمال الوجود الإسرائيلي في سوريا، والتوترات في مرتفعات الجولان، التي تتأثر بالهجمات على الأقلية الدرزية.

وبحسب التقدير الإسرائيلي، تمثل اللقاءات المتكررة ما بين علنية وسرية، بين ديرمر والشيباني محاولة مستمرة من جانب الطرفين للتوصل إلى تفاهمات أمنية مستقبلية، مع محاولة منع التصعيد في المنطقة الحساسة في جنوب سوريا ومرتفعات الجولان.