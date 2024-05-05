غارة إسرائيلية تقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان

قتل 3 أشخاص على الأقلّ، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد رئيس البلدية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مؤكدين أن القتلى "مدنيون".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثًا دمارًا هائلًا وموقعًا 3 شهداء لغاية الساعة، وعددًا من الجرحى وجميعهم من المدنيين".

ومنذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل ميليشيا حزب الله في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.