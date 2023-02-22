بسبب "ملف القضاء".. وزير إسرائيلي يهدد مستشارة الحكومة القانونية بالإقالة

كشفت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، اليوم الأربعاء، عن تعرضها للتهديد بإقالتها من منصبها، على خلفية الانتقادات التي توجهها لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وقالت المستشارة القانونية ميارا في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية، إن "التهديد بإقالتها لن يمنعها من أداء مهام منصبها".

ووفق القناة العبرية، جاءت تصريحات المستشارة القانونية بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليها وزير العدل بالحكومة الحالية ياريف ليفين.

وبحسب القناة، أكد وزير العدل أن عدم قيام الحكومة بإقالة باهراف ميارا، "ليس إجراء واردًا حاليًا، لكن سيحين أوانه لاحقًا".