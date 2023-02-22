بسبب "ملف القضاء".. وزير إسرائيلي يهدد مستشارة الحكومة القانونية بالإقالة
كشفت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، اليوم الأربعاء، عن تعرضها للتهديد بإقالتها من منصبها، على خلفية الانتقادات التي توجهها لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وقالت المستشارة القانونية ميارا في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية، إن "التهديد بإقالتها لن يمنعها من أداء مهام منصبها".
ووفق القناة العبرية، جاءت تصريحات المستشارة القانونية بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليها وزير العدل بالحكومة الحالية ياريف ليفين.
وبحسب القناة، أكد وزير العدل أن عدم قيام الحكومة بإقالة باهراف ميارا، "ليس إجراء واردًا حاليًا، لكن سيحين أوانه لاحقًا".
ونقلت القناة العبرية عن وزير العدل ليفين، قوله: "نأمل أن تدرك المستشارة القانونية أن وظيفتها تقديم الاستشارة وليس عرقلة وافشال الحكومة والعمل من وراء ظهر الوزير وإنّما معه".
وأثارت خطة الإصلاح القضائي التي تم إقرار بعض بنودها في الكنيست، خلافا كبيرا بين المستشارة القانونية ووزير العدل، حيث عبرت عن رفضها بشدة للخطة، كما وجهت انتقادات كثيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تعيينه أفي أدرعي المتهم بقضايا فساد في منصب وزير قبل أن تتم إقالته.
ومنذ طرح خطة الإصلاح القضائي، تشهد المدن والمناطق الإسرائيلية احتجاجات غاضبة ورافضة لها، رغم إقرار بعض بنودها بالقراءة الأولى في الكنيست قبل يومين.