الأمم المتحدة: مقتل 19 عامل إغاثة ونهب 53 مستودعًا بالسودان

أعلن منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، إيدي رو، اليوم الخميس، مقتل 19 عامل إغاثة خلال الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار إيدي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى تعرض المرافق الإنسانية في السودان للهجوم، حيث نهب ما لا يقل عن 53 مستودعًا للمساعدات الإنسانية، و87 مكتبًا، وسُرقت 208 سيارات حتى 13 أغسطس/ آب الجاري.

وقال البيان الذي تلقاه "إرم نيوز"، إنه "منذ اندلاع النزاع في جميع أنحاء السودان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أصبحت البلاد من أكثر الأماكن خطورة وصعوبة على العاملين في المجال الإنساني، حيث قتل 19 من عمال الإغاثة في 17 هجومًا".

وطالب المسؤول الأممي بمحاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات، مؤكدًا أن العاملين في المجال الإنساني والمساعدات التي يقدمونها لا ينبغي أبدًا استهدافهم.