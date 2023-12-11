معارك عنيفة في غزة وحماس لن تفرج عن رهائن من دون تفاوض

تحول قطاع غزة، اليوم الاثنين، مسرحا لغارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة بعد تهديد حركة حماس بأن ما من رهينة لديها سيغادر القطاع "حيا" إذا لم تُستجَب مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.

وليل الأحد تحدث مراسل لوكالة "فرانس برس" عن غارات جوية عنيفة على مدينة خان يونس البؤرة الجديدة للمعارك في الطرف الجنوبي من قطاع غزة.

وتحدثت الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر حركة مسلحة في غزة، عن قتال عنيف في منطقة بمدينة غزة تقول إن أحد مقاتليها فجر فيها منزلا كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على مدخل نفق تحت الأرض.

وتحدث الجيش الإسرائيلي الاثنين عن إطلاق صواريخ من غزة. وكان الجيش أفاد الأحد بحصول "قتال عنيف" في أحياء بمدينة غزة وخان يونس.

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأحد "لا أريد أن أقول إننا نستخدم قوتنا الكاملة لكننا نستخدم قوة كبيرة ونحقق نتائج مهمة".

- مفاوضات وتبادل أسرى

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر في الأراضي الإسرائيلية أسفر عن 1200 قتيل وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختُطف حوالى 240 شخصا ونقلوا إلى قطاع غزة حيث ما زال 137 منهم محتجزا.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا معظمهم نساء وأطفال، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا.

وحذرت حماس الأحد من أن ما من رهينة سيغادر القطاع "حيا" إذا لم تُستجَب مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة في تصريح مصور "لا العدو ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام".