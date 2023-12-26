بغداد تدين "الاعتداء" الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية
ندَّدت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، بـ"استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي".
وقالت الحكومة العراقية، في بيانها، إنها "تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة، وقد سبق أن تمّ تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".
وأضاف البيان أنه "في الوقت نفسه، تدين الحكومة العراقية ما جرى فجر اليوم الثلاثاء الـ26 من ديسمبر 2023، من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرّد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون، وهو فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق".
وأكدت الحكومة العراقية في بيانها أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سُبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساسًا مرفوضًا بالسيادة العراقية".
وختم البيان بأنه "نجحت قواتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار بربوع بلادنا، وتحقق الانتصار على تنظيم داعش، الذي لم يعد يشكل تهديدًا للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والإستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تَحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنّ الجيش الأمريكي قصف، ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها الميليشيات المسلحة، وذلك ردّّا على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.