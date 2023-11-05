العطش يهدد سكان غزة بعد قصف خزانات المياه‎

يهدد العطش سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ توقفت جميع الخدمات تقريبًا بما في ذلك محطات التحلية، التي تزود سكان القطاع بالمياه الصالحة للشرب.

وتعد غالبية مياه القطاع غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث توقفت معظم محطات التحلية عن العمل بسبب نقص الوقود، وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، فيما تعمد الجيش الإسرائيلي قصف عدد من خزانات المياه الرئيسة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ما يتم تلبيته الآن فقط نحو 5% من احتياجات قطاع غزة من المياه، وهي الكمية التي تكفي لنحو 15 ألف شخص يوميًا، الأمر الذي يعني عدم توافر المياه الصالحة للشرب لمعظم سكان القطاع.

ويحصل بعض السكان في جنوب القطاع على المياه من محطات تحلية تعمل بنحو 40% من طاقتها، فيما توقفت جميع محطات التحلية في غزة وشمالها عن العمل، مما يُضطر البعض الانتظار لأيام من أجل الحصول على مياه صالحة للشرب.

ومنذ عدة أيام، لم تحصل عائلة المواطن إبراهيم البحيصي من مدينة دير البلح وسط غزة، على مياه صالحة للشرب، وذلك بسبب توقف محطات التحلية التي تغذي المنطقة التي يسكن فيها، حيث اضطُرت عائلته لاستخدام مياه غير صالحة لسد عطشهم.