"عمل جبان".. أول تعليق إيراني رسمي على اغتيال قيادات الحوثي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اغتيال إسرائيل لمسؤولين في حكومة ميليشيا الحوثي، بأنه "عمل جبان يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية، وجريمة بشعة وغير مسبوقة"، وفق تعبيره.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني في بيان صحفي ما وصفه بـ"صمت الأمم المتحدة وتقاعسها" إزاء الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على اليمن وسوريا ولبنان، بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الغربية، "قوّض مصداقية القوانين والمواثيق الدولية".

أخبار ذات علاقة الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"ردّ قاس" على اغتيال الرهوي

وحذر عراقجي أن اغتيال قادة اليمن لن يضعف إرادة الشعب اليمني في دعم فلسطين، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم فادحة بحق شعوب المنطقة بدعم غربي وصمت دولي.

وأكدت ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، يوم السبت، مقتل رئيس وزراء حكومتها في صنعاء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية يوم الخميس الماضي.

وقالت الميليشيا في بيانها إن الرهوي، الذي تولى رئاسة الحكومة التابعة للحوثيين منذ آب/أغسطس 2024، كان يحضر ورشة عمل تقييمية لأداء الحكومة عند استهداف المبنى، ما أدى إلى مقتله مع عدد من المسؤولين، دون الكشف عن أسمائهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان يوم الخميس أنه استهدف "هدفا عسكريا يتبع النظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء". فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية أن "شخصيات سياسية بارزة من الحوثيين كانت ضمن أهداف الضربة".