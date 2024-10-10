قصف يستهدف سفينة قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة العمليات البحرية للمملكة المتحدة (UKMTO)، وقوع عمل عسكري استهدف إحدى السفن قبالة سواحل محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

وأفادت الهيئة البريطانية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بأنها تلقت بلاغًا يشير إلى وقوع حادث على بعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي المحافظة المطلة على سواحل البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى أن قبطان السفينة ذكر خلال البلاغ تعرض السفينة لإصابة نتيجة استهدافها بقذيفة مجهولة، ما تسبب في أضرار لها.

ولم يشر القبطان في تقريره للهيئة البحرية البريطانية إلى اندلاع حريق بالسفينة أو وقوع إصابات.

تم الإبلاغ لاحقًا عن سلامة طاقم السفينة، وأنها في طريقها إلى ميناء الاتصال التالي، بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن السلطات المعنية تجري التحقيقات اللازمة.

وحثت الهيئة البريطانية السفن والناقلات البحرية في المنطقة على توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تكشف الهيئة البريطانية في بيانها عن هوية السفينة المستهدفة أو الدولة المالكة لها أو حمولتها، كما لم تفصح عن هوية الجهة التي استهدفتها.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي في اليمن تستهدف منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر قصف سفن الشحن والناقلات النفطية المارة بمحاذاة الحدود اليمنية البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب.