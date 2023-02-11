الإطاحة بخلية حوثية على مشارف عدن

أطاحت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بخلية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، مكونة من 3 أفراد، كانت على وشك دخول المدينة.



وأورد المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني على موقعه الرسمي، مساء السبت، تفاصيل القبض على الخلية الحوثية، حيث قال: "تمكنت قوات حزام الطوق الأمني من القبض على خلية تنتمي لجماعة الحوثي الإرهابية السلالية، كانت تقصد العاصمة عدن".