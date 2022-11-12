الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء "قنا" اليمني

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء قنا التجاري في شبوة باليمن من خلال طائرات مسيرة مفخخة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنبا الإمارتية (وام)، مساء اليوم السبت، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واعتبرت دولة الإمارات، في البيان، أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشارت إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية.

وحثت الخارجية الإماراتية في بيانها على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار.