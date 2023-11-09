7 قتلى في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

قتل سبعة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة إلى 13 إصابة بجروح مختلفة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات في جنين وسيصدر بيانا بعد الانتهاء منها دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي توغل في المدينة بعد منتصف ليل الأربعاء، ومن ثم انسحب منها باكرا ليعود عند ساعات الصباح، بهدف اعتقال مطلوبين.