7 قتلى في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين
قتل سبعة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة إلى 13 إصابة بجروح مختلفة".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات في جنين وسيصدر بيانا بعد الانتهاء منها دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان الجيش الإسرائيلي توغل في المدينة بعد منتصف ليل الأربعاء، ومن ثم انسحب منها باكرا ليعود عند ساعات الصباح، بهدف اعتقال مطلوبين.
وقال شهود عيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين، وإن الجيش الإسرائيلي يحاصر مدارس ومستشفى ابن سينا في المدينة.
وأكدت مصادر متطابقة في جنين، أن أربعة من القتلى "يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية" لكنهم لم يكونوا بزيهم الرسمي عندما قتلوا.
وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، "ما يجري في مخيم جنين هو حرب، والجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم، ولم نعد نميز عدد الشهداء أو الإصابات".
وينفذ الجيش الإسرائيلي توغلات عسكرية على مخيم جنين بشكل متواصل، مؤكدا أن عملياته تهدف إلى "إحباط عمليات إرهابية".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة.
وقتل في الضفة الغربية أكثر من 170 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.