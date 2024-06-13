إسرائيل تهدد "حزب الله" وتحمّل إيران ولبنان مسؤولية التصعيد
حمّلت إسرائيل، اليوم الخميس، "حزب الله" وإيران ولبنان، "المسؤولية الكاملة" عن تزايد العنف على الحدود، وتعهدت بالرد على هجمات صاروخية كثيفة شنتها الميليشيا خلال اليومين الماضيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر خلال مؤتمر صحفي: "سترد إسرائيل بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله". وأضاف: "ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف مينسر: "لبنان وحزب الله، بتوجيه من إيران، يتحملان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني في الشمال".
وتابع: "سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك، فإن إسرائيل ستستعيد الأمن على حدودنا الشمالية".
وعلى خلفية الحرب في غزة، يتبادل "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا يوميًّا عبر الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.