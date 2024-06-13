إسرائيل تهدد "حزب الله" وتحمّل إيران ولبنان مسؤولية التصعيد

حمّلت إسرائيل، اليوم الخميس، "حزب الله" وإيران ولبنان، "المسؤولية الكاملة" عن تزايد العنف على الحدود، وتعهدت بالرد على هجمات صاروخية كثيفة شنتها الميليشيا خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر خلال مؤتمر صحفي: "سترد إسرائيل بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله". وأضاف: "ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك"، بحسب "فرانس برس".