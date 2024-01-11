نتنياهو: ما طُرح أمام محكمة العدل نفاق وأكاذيب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، مضيفًا أن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسًا على عقب.

وقال نتنياهو: "نحارب الإرهابيين.. نحارب الأكاذيب... رأينا، اليوم، عالمًا مقلوبًا رأسًا على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".