مدمّرة أمريكية تعترض صواريخ ومسيّرات من اليمن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن سفينة حربية أمريكية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ في الجو، وعدة طائرات مسيّرة، في شمال البحر الأحمر، أُطلقت من اليمن.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها ربما كانت متجهة نحو أهداف في إسرائيل، ولا يمكن القول تحديدًا ما كانت تستهدفه.
وقال متحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكنها انطلقت من اليمن، متجهة شمالاً على امتداد البحر الأحمر، ربما نحو أهداف في إسرائيل".
وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا، وذلك عقب هجوم تعرّضت له قوات أمريكية في قاعدة "عين الأسد" في العراق.
في ذات الوقت، قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إنه لم تقع إصابات جراء الواقعة في حين تسنّى إسقاط عدد من المقذوفات، بما في ذلك طائرات مسيّرة، قرب المدمرة "كارني".
وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، تشمل حاملتي طائرات، وسفن دعم لهما، ونحو 2000 من مشاة البحرية.
وفي حين يقول البيت الأبيض إنه لا توجد "خطط أو نوايا" لاستخدامها، فإن هذا يعني أن الأصول العسكرية الأمريكية ستكون موجودة لتقديم الدعم لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي إذا لزم الأمر.
وتمتلك الولايات المتحدة أيضًا مجموعة من القواعد في الشرق الأوسط تضم قوات، وطائرات مقاتلة، وسفنًا حربية.