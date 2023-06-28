ضربات جوية واشتباكات تقوض تعهدات هدنة العيد في الخرطوم

هزّت الضربات الجوية والنيران المضادة للطائرات اليوم الأربعاء، أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، على الرغم من الإعلان عن هدنة بمناسبة عيد الأضحى.

وأدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل الماضي، إلى أزمة إنسانية كبيرة وشردت نحو 2.8 مليون شخص، فرّ منهم ما يقرب من 650 ألفًا إلى البلدان المجاورة.