ما المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في اليمن؟

حصل "إرم نيوز" على تقرير عسكري يكشف المواقع والأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية في هجومها الجوي الأخير، مساء الأربعاء، والتي استهدفت مناطق متفرقة في كل من صنعاء والجوف، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يُستهدف فيها الأخير بهجوم إسرائيلي.

أخبار ذات علاقة الحوثيون: مقتل صحفيين ومدنيين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

صنعاء

وأكد التقرير أن "الغارات التي شهدتها صنعاء استهدفت مجمع العرضي العسكري الموجود في حي التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى مبنى وزارة الإعلام الواقع على مقربة من محيط مجمع العرضي العسكري".

وقال التقرير، إن "الضربات شملت مخازن عسكرية ومعسكرات مرتبطة بالحوثيين في نواح متفرقة من صنعاء، فضلًا عن استهداف مقر شركة النفط اليمنية القائم في شارع الستين بحي الروضة شمال صنعاء، وقد طالت الضربات محاضن تخزين مشتقات نفطية، ومحطات خاصة بضخ وتزويد الوقود، وهي مواقع جرى استهدافها في هجمات إسرائيلية سابقة".

ويحتضن "مجمع العرضي" العسكري، بحسب مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، "مقر وزارة الدفاع ومبنى دائرة التوجيه المعنوي، وفيه يوجد المركز الإعلامي العسكري التابع للحوثيين، علاوةً على مقر صحيفة 26 سبتمبر، الصحيفة الناطقة باسم الجيش اليمني في النسخة الصادرة عن الميليشيا الانقلابية".

كما يضم "مجمع العرضي"، "مستشفى عسكريًّا، ومعسكر سلاح الصيانة، ومجمع 22 مايو، ومقر قيادة الفرقة الأولى مدرع سابقًا، والذي تحول إلى حديقة أُطلق عليها مسمى حديقة 21 سبتمبر".

إلى ذلك، أكد سكان محليون لـ"إرم نيوز" سماعهم مساء الأربعاء دوي انفجارات عنيفة ومتعددة طالت مواقع في شارع القيادة ومنطقة فج عطّان وحي حدة جنوبي العاصمة صنعاء.

مواقع وأهداف الجوف

وفي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، استهدفت الغارات الإسرائيلية، وفق التقرير، "المجمع الحكومي الموجود في مديرية الحزم مركز المحافظة، ويضم بين جنباته عددًا من المنشآت المدنية كفرع البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى مرافق جرى تحويلها إلى معاقل عسكرية، علاوةً على المقرات الأمنية كإدارة أمن المحافظة".

وأشار التقرير إلى أن "الغارات في محافظة الجوف أسفرت عن احتراق وتدمير مبانٍ ومرافق تُستخدم لتخزين معدات وعتاد عسكري ولوجستي، وغرف عمليات، وتجمعات بشرية مسلحة".

وأفادت مصادر لـ "إرم نيوز" بسقوط 7 قتلى بينهم قيادات مدنية وعسكرية وأمنية، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا آخرين بجروح متفرقة بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة".

أطول غارة جوية

يُشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية شنت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بالحوثيين، بالإضافة إلى أخرى مدنية في صنعاء، فضلًا عن استهداف أهداف تابعة للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن للمرة الأولى منذ نحو عام وشهرين من أول هجوم نفذته إسرائيل على أهداف يمنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ أطول غارة جوية منذ بدء الحرب"، مشيرًا إلى أن "10 طائرات مقاتلة شاركت بالهجوم الجوي على اليمن، استخدمت خلالها أكثر من 30 نوعًا من الذخيرة، لاستهداف 15 موقعًا".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد تهديد صاروخي من اليمن (فيديو)

حصيلة حوثية

وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين إحصائية أولية لعدد قتلى وجرحى الغارات الإسرائيلية على كل من صنعاء والجوف، مشيرةً إلى "مقتل نحو 35 مواطنًا وجرح 131 آخرين"، في حصيلة وصفتها بأنها "غير نهائية"، لافتةً إلى أن "فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض بحثًا عن مزيد من الضحايا".

تعتيم وتطويق

في غضون ذلك، قالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إن "ميليشيا الحوثيين تفرض قيودًا مشددة على محيط المواقع المستهدفة، حيث قامت بتطويقها بالعديد من الوحدات الأمنية والكتائب العسكرية".

وأضافت المصادر: "كما تُحيط المعلومات الخاصة بنتائج الغارات بتعتيم كبير خشية تسرب أي بيانات قد تؤدي إلى انهيار معنويات الصف الداخلي".

وفي هذا الصدد، أصدرت الميليشيا تحذيرًا شديد اللهجة يمنع المواطنين ووسائل الإعلام من نشر أي صور أو فيديوهات تظهر المواقع المستهدفة، مؤكدةً أن كل من يخالف تلك التعليمات ستُتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الحازمة.