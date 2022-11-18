وزير خارجية فلسطين يزور نصب "الهولوكوست" في برلين

وثقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بالصور زيارة وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إلى النصب التذكاري للهولوكوست في العاصمة الألمانية برلين، ووصفتها بأنها حدث دبلوماسي نادر.

ونقلت الصحيفة من الزيارة التي حصلت الخميس، ما كتبه السفير الفلسطيني في ألمانيا، ليث عرفة، الذي كان مرافقا للمالكي، حيث قال في تغريدة على "تويتر" تضمنت صورة من الجولة: "تذكرنا ضحايا أبشع جريمة في تاريخ البشرية".

وقالت الصحيفة إن "هذه الزيارة تأتي بعد ثلاثة أشهر من تعرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لانتقادات لإعلانه خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إسرائيل ارتكبت 50 محرقة ضد الفلسطينيين".

وأثارت تلك الملاحظة ردودا من مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين، وأعلنت الشرطة الألمانية بعد عدة أيام أنها بدأت تحقيقًا أوليًا للتحقق مما إذا كان البيان يرقى إلى مستوى نشاط غير قانوني، حيث يعتبر التقليل من أهمية "الهولوكوست" جريمة جنائية في ألمانيا.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن إجراء تحقيق كامل، ثم تراجع عباس، عن التعليق بعد يوم من إدلائه، مستخدما - كما تقول الصحيفة - نفس اللغة التي يستخدمها السفير عرفة، الآن، في وصف الهولوكوست بأنها "أبشع جريمة في تاريخ البشرية".

وقال عباس، في بيان بعد ذلك، إنه لم يكن "ينوي إنكار الهولوكوست الذي حدث في القرن الماضي، وإنه يدينها بأشد العبارات".

واستذكر التقرير العبري أن "عباس، كان واجه حالة مماثلة في عام 2018، عندما ألقى باللوم على الوظيفة الاجتماعية لليهود كسبب للهولوكوست، وليس معاداة السامية، ثم أصدر اعتذارًا وكرر احترامه للدين اليهودي".