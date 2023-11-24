مواقف بايدن من وقف إطلاق النار في غزة تُهدد حظوظه الانتخابية

ويأتي استمرار بايدن، الآن، بنفس سياساته الداعمة لإسرائيل برغم التزايد المرعب في أعداد القتلى بين المدنيين في غزة وتعبيره عن ذلك من خلال مقال افتتاحي للصحيفة ذاتها، السبت الماضي.

وقال: "طالما أن حماس تتمسك بأيديولوجيتها التدميرية، فإن وقف إطلاق النار ليس سلامًا"، ليزيد من غضب وعدم ثقة الشباب الجامعي، على وجه الخصوص، الذي ينتظر منه وقف الحرب لا إشعالها أكثر وأكثر.

ولفت التقرير إلى أن هذا الانقسام بين الناخبين الأمريكيين جاء كنتيجة حتمية لعدم موافقة الأجيال الشابة على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليمينية المتشددة، وعمليات الحصار، وتضييق الخناق على كل من غزة والضفة الغربية، والسماح باستمرار تعديات المستوطنين المتكررة.

ويُضاف إلى ذلك عدم جدية إدارة بايدن في اتخاذ إجراءات لفرض ضوابط على الحكومة الإسرائيلية أو حتى انتقادها بشكل صريح.

وحذّر التقرير من أن تضاؤل نسبة المشاركة بين الناخبين الشباب قد يؤدي إلى تعقيد محاولة إعادة انتخاب بايدن، خاصة في الولايات الحاسمة الرئيسة مثل ميشيغان التي يؤيد 61% من ناخبيها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا الرئيس بايدن، بحسب استطلاعات للرأي.

وأكد التقرير على أن عزوف الشباب عن المشاركة أو اتجاههم نحو التصويت لطرف ثالث سيصب، لا محالة، في صالح الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يرغب به العديد من الشباب أيضًا؛ لكن الإحباط من بايدن وإدارته سيدفعهم لترجيح فوزه بشكل غير مباشر.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية