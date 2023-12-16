وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.
وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".
في وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري ذلك.
دخل أمير الكويت المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.
وولد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو 1937، وهو الأمير السادس عشر بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، والابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.
وسميّ وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب.
وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ إذ نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت، وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.