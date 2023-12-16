وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

في وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري ذلك.

دخل أمير الكويت المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.