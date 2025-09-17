صحة غزة تحذر من انهيار القطاع بسبب منع دخول الوقود

حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل في محافظات القطاع، بسبب منع إسرائيل محاولات توريد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان على منصة "فيسبوك"، إن "الجيش الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة" .

أخبار ذات علاقة صحة غزة: استهداف مستشفى أطفال جريمة إسرائيلية ممنهجة

وأضافت، أن "إسرائيل تُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود إلى مستشفيات غزة والشمال". وأردفت أن "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".

وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وسيارات الإسعاف، ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط" .

أخبار ذات علاقة نفاد الوقود بالمستشفيات يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي في غزة

وأكدت الوزارة أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة"، مناشدةً الجهات المعنية كافة التدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة .