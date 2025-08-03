نتنياهو: طلبت تدخل الصليب الأحمر لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لأغراض إنسانية
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العالم العربي

نتنياهو يطلب تدخل الصليب الأحمر لإنقاذ الرهائن في غزة

نتنياهو يطلب تدخل الصليب الأحمر لإنقاذ الرهائن في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 3:31 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بحسب "رويترز".

وأثارت مقاطع مصوّرة من غزّة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحًا عليهما صدمة في إسرائيل، وتنديدًا دوليًا ومطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.

وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا حماس و"الجهاد" الرهينتين روم براسلافسكي، وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي، وأجّج الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن للإفراج عن الرهائن.

وجاء في بيان، نشره مكتب نتنياهو ليل السبت الأحد، أن "رئيس الوزراء أعرب عن صدمة عميقة من التسجيلات التي نشرتها منظمة حماس الإرهابية، وقال للعائلتين إن الجهود متواصلة لإعادة كلّ الرهائن، وستستمرّ دومًا بلا كلل" وفق تعبيره.

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