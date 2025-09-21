نتنياهو: تقدم في المحادثات مع سوريا والاتفاق "ما زال بعيدا"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك تقدمًا في المحادثات مع سوريا، وأشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق "ما زال بعيد المنال".

وأشار نتنياهو إلى أن هناك إمكانية أيضاً لسلام مع لبنان، وقال خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي السلام مع جيراننا من الشمال"، وأضاف: "نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".

أخبار ذات علاقة "الاتفاق لم ينضج".. واشنطن تضغط من أجل تسوية بين سوريا وإسرائيل

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كشف أول أمس الجمعة، أن المحادثات الجارية بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.

وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاقية فك الاشتباك عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".



