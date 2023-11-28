مساع إسرائيلية للحصول على اعتراف دولي بارتكاب حماس جرائم عنف جنسي

عقدت إسرائيل اجتماعا بمقر الأمم المتحدة في جنيف في وقت متأخر من أمس الإثنين حول ما تقول إنه عنف جنسي ارتكب بحق النساء خلال هجمات حركة (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وسط انتقاد لصمت المنظمة بهذا الشأن.

وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا عن عنف جنسي خلال الهجوم، بما في ذلك الاغتصاب، بعد ظهور أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم جنسية، مثل العثور على ضحايا عاريات ومشوهات.

وتنفي حماس ارتكاب هذه الانتهاكات.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه ندد بهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول ووصفها بأنها "شنيعة ووحشية وصادمة"، وإن إسرائيل لم تسمح حتى الآن لمراقبي الوكالة بالدخول إلى البلاد.

والاجتماع الخاص الذي حضره دبلوماسيون ومنظمات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة هو أول حدث تنظمه إسرائيل في الخارج بشأن ما تقول البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إنها أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتكبتها حماس.

وقالت روث هالبرين كداري الأستاذة المشاركة في جامعة بار إيلان والتي ألقت كلمة خلال الاجتماع إن منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "قللت من شأن" العنف الجنسي "واستهانت به".

وتابعت لرويترز على هامش الاجتماع: "كنا نتوقع بيانا واضحا وصريحا يقول إنه لا يوجد مبرر لاستغلال أجساد النساء كسلاح حرب. لم يحدث أي شيء كهذا حتى الآن".

وعندما طُلب منها توضيح قالت: "إن هذا يقلب الإطار التقليدي الذي ينظر إلى إسرائيل على أنها المعتدي، وللفلسطينيين على أنهم الضحية السرمدية".