شهر بلا ماء.. جزائريون يحتجون على تبون

احتجّ مواطنون جزائريون، وعمد بعضهم إلى غلق الطرقات؛ للتعبير عن غضبهم من انقطاع الماء في منطقة تيارت، لمدة شهر، رغم الوعود بالحل قبل عيد الأضحى.

ويقول مواطنون من هذه المنطقة إنهم يواجهون "نقصا خطيرا في مياه الشرب" منذ شهر، وهي المعضلة التي وعد بحلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل عيد الأضحى، لكن ذلك لم يحصل.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طريقين على الأقل تم غلقهما بالحجارة والحواجز بين منطقة تيارت وبلدتي فرندة وبوشقيف المجاورتين. ويقول سكان تلك المناطق إن هذا الاحتجاج لم يحظ بتغطية من أي وسائل إعلام عامة أو خاصة.

واحتج أحد مستخدمي الإنترنت على صفحة الشركة الجزائرية للمياه، قائلا: "وعودكم لسكّان تيارت ذهبت سدى، فمنذ أول يوم العيد هناك عدة مناطق بلا ماء".