هيئة البث: إسرائيل أدخلت المساعدات إلى السويداء بعلم دمشق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية، التي أرسلتها إسرائيل إلى الدروز في محافظة السويداء السورية، تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي أبلغت الحكومة السورية بذلك، وفق قولها.

وسُلّمت المساعدات على بُعد أكثر من 80 كيلومترًا من إسرائيل، بعد تدمير المستشفى الوطني في السويداء الذي كان يخدم الطائفة الدرزية خلال القتال الذي استمر في المحافظة السورية، وفق التقرير العبري.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، أن "معدات طبية ستنقل للسويداء عبر الأجهزة الأمنية والجيش بعد استصدار التصاريح اللازمة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أعلن إصدار تعليمات بنقل مساعدات إلى الدروز في السويداء السورية تبلغ قيمتها ربع مليون دولار، بحسب "القناة 12 العبرية".

وأمر ساعر بنقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الدروز في السويداء، وأشار إلى أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها نحو 250 ألف دولار، تشمل طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وحقائب إسعافات أولية، وأدوية".