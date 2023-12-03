إسرائيل تنفي صلتها بالسفينتين اللتين تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر

قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر اليوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين الإسرائيليتين يونيتي إكسبلورر ونمبر ناين بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن الأحد أن عناصرها هاجموا سفينتين قبالة السواحل اليمنية، موضحة أن استهداف السفينتين "الإسرائيليتين" أتى على خلفية الحرب في غزة.

وقال مسؤول أمريكي في مجال الدفاع لوكالة فرانس برس إن واشنطن "اطلعت على تقارير" بشأن هجمات في البحر الأحمر فيما قالت شركة متخصصة بالأمن البحري في وقت سابق أن سفينة بريطانية الملكية أصيبت بصاروخ.

وفي بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال الحوثيون المدعومون من إيران إنهم نفّذوا "عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب" الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرين إلى "استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية".

وأوضح الحوثيون أن السفينتين هما "يونِتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" مشددين على أن الهجوم أتى بعد "رفض السفينتين الرسائل التحذيريةَ من القوات البحرية اليمنية".