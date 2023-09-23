الجيش اللبناني والإسرائيلي يتبادلان إطلاق القنابل على الحدود

أطلق الجيش اللبناني، اليوم السبت، قنابل الغاز المسيّل للدموع صوب عناصر من الجيش الإسرائيلي، ردًا على إطلاقهم قنابل دخانية في المنطقة الحدودية.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "بين الساعة 11.00 والساعة 12.00 (بالتوقيت المحلي)، أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب، وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني".