إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في حيفا (فيديو)

أسفر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مدينة حيفا شمال إسرائيل عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

جاء ذلك عقب إطلاق ميليشيا حزب الله رشقة صاروخية استهدفت المدينة مساء اليوم، ما أدى إلى دوي صافرات الإنذار وتوجه الآلاف إلى الملاجئ.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع، حجم الدمار الذي تسبب به سقوط الصاروخ، وسط أنباء عن سقوط صواريخ أخرى في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تسلل مسلحين من حزب الله عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف، حيث قتل 6 مسلحين. وأعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.

في المقابل، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان بعد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مواقع في الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ أصابت مباني في كرمئيل ومناطق أخرى، وسط دوي انفجارات قوية في الجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل.