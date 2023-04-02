مكتبة الإسكندرية تستعيد جواز سفر أنور السادات من دار مزادات أمريكية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، حصولها على جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أمريكية استعداداً لبيعه.

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد في لقاء مع الصحفيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر، مكتفيا بالقول: "استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور".