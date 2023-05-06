السودان.. قوى سياسية ترحب بمفاوضات جدة وتأمل في استعادة المسار السياسي

رحبت قوى سياسية في السودان، ببدء المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، وفق مبادرة أمريكية سعودية.

وأعربت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم السبت، عن أملها في نجاح "مفاوضات جدة" بين الجيش وقوات الدعم السريع، بما يقود إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار، بما يمهد لاعتماد المسار السياسي السلمي لاسترداد التحول المدني الديمقراطي.