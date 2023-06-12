الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بقصف مناطق سكنية في الخرطوم

تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء هدنة قصيرة، وسط اتهامات باستهداف مناطق سكنية.

واتهم الجيش السوداني، في بيان اليوم الاثنين، قوات الدعم السريع باستهداف مناطق سكنية بقصف صاروخي ومدفعي أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

وقال الجيش: "درجت المليشيا المتمردة على استهداف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي، حيث أطلقت يوم أمس عددًا من دانات الهاون والراجمة عيار 122 ملم على منطقة الأزهري مربع 10 سقطت الأولى في ميدان ولم تحدث خسائر والثانية على منزل توفي صاحبه وأصيب 3 أطفال".

وأشار إلى أن قذيفة ثالثة سقطت على منزل غير مأهول وتضررت أجزاء منه، كما استهدف القصف "مربعات 11 و 13 و 14 و15 بالأزهري أثناء تحليق الطيران لإيهام سكان المنطقة أن قواتنا هي من تقوم بذلك، وقد تجدد قصف هذه المناطق صباح اليوم بنفس الأسلوب".