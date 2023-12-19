الجيش السوداني يحقق في سقوط ودمدني بيد قوات الدعم السريع
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في التحقيق حول ملابسات سقوط الفرقة الأولى بمدينة ودمدني في يد قوات الدعم السريع.
وقالت في بيان على موقع "فيسبوك"، قوات الجيش انسحبت يوم أمس الإثنين، من رئاسة الفرقة الأولى بمدينة مدني.
وأكدت أنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".
وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مدينة "ودمدني" بولاية الجزيرة، بعد 4 أيام من المعارك العنيفة مع الجيش السوداني.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع انتشرت صباح اليوم الثلاثاء في شوارع "ودمدني" وأقامت ارتكازاتها على مداخل ومخارج المدينة، فيما تواصلت حركة نزوح السكان نحو المدن والقرى المجاورة.
ونشرت قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر مقاتليها وهم أمام بوابة الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش بمدينة ودمدني.
ولاحقاً أصدر قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، قرارا بتكليف القائد أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، بمهام قيادة الفرقة بودمدني بولاية الجزيرة.
وقال دقلو في بيان منفصل، إن قوات الدعم السريع ستترك أمر إدارة مدينة ودمدني وولاية الجزيرة وتسيير شؤونها، لأعيان المدينة والولاية، الذين لا يناصرون النظام القديم أو يتعاطفون معه، مؤكداً أن القيادة الميدانية لقوات الدعم السريع في ودمدني ستتواصل مع زعماء وأعيان الجزيرة للتنسيق معهم ودعمهم في تنفيذ ما يرون بشأن حفظ الأمن والنظام وتسيير الشؤون الإدارية للمدينة والولاية.