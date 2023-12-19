الجيش السوداني يحقق في سقوط ودمدني بيد قوات الدعم السريع

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في التحقيق حول ملابسات سقوط الفرقة الأولى بمدينة ودمدني في يد قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان على موقع "فيسبوك"، قوات الجيش انسحبت يوم أمس الإثنين، من رئاسة الفرقة الأولى بمدينة مدني.

وأكدت أنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".