رهائن في مستشفى الشفاء .. إسرائيل تؤكد وحماس تفنّد

فنّدت حركة "حماس" مزاعم الجيش الإسرائيلي باحتجاز رهائن بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وقال أحد قادة الحركة إن العديد من "الأسرى" أصيبوا في قصف إسرائيل ونقلوا للعلاج في المستشفيات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن "المقاومة نقلت العديد من أسرى الاحتلال للمستشفيات لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية خاصة بعد إصابة البعض منهم نتيجة قصف طائرات الاحتلال لهم".

وكان الجيش الإسرائيلي عرض الأحد، مقطعين مصورين قال إنهما يظهران رهينتين يتم اقتيادهما إلى مستشفى الشفاء في غزة بعد احتجازهما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وأضاف "نشرنا العديد من الصور حول ذلك، والآن الناطق باسم جيشهم يقدم الأمر وكأنهم اكتشفوا شيئًا عظيمًا".