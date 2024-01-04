المغرب يعترض 87 ألف مهاجر لإسبانيا في 2023

اعترضت وحدات من الجيش المغربي إلى جانب قوات إنفاذ القانون، عام 2023، نحو 87 ألف مهاجر كانوا مُتجهين إلى إسبانيا، وذلك في عمليات مختلفة نفذت في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وعلى الحدود البرية للمملكة، وفق تقرير صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، فإن غالبية هؤلاء المهاجرين الذين تم اعتراضهم من مناطق جنوب الصحراء الكبرى.

وأضاف التقرير أن تكثيف المراقبة والسيطرة على المياه الخاضعة للولاية المغربية سمح بإنقاذ أكثر من 22 ألف مهاجر العام الماضي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يسافرون في كثير من الأحيان على متن قوارب غير مستقرة، وتواجه العديد من المشاكل.