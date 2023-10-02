بعد تشكل سيول من الأمطار الغزيرة.. إجلاء 80 عائلة جنوب غرب ليبيا
أعلن عميد المجلس البلدي لمدينة غات "جنوب غرب ليبيا"، إبراهيم الخليل، إجلاء نحو 80 عائلة تقطن في المناطق القريبة من وادي إيسين، الواقع ضمن حدود المدينة الليبية الحدودية مع الجزائر، وذلك بعد أن تشكلت السيول جراء هطول أمطار غزيرة في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن إبراهيم قوله إن إجلاء العائلات جاء بناء على تعليمات رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، تحسباً لأي طارئ ممكن حدوثه جراء هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة.
ومنذُ يوم السبت، تشهد مناطق "غات، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون" أمطارًا غزيرة، ما تسبب في تشكل السيول.
وتداولت حسابات على موقع "فيسبوك" مقاطع فيديو تُظهر جريان سيول جراء هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق ليبية، منها منطقة سوكنة غرب الهون، ووادي إمبارك القريب من جبل الحساونة في منطقة براك الشاطئ، إلى جانب وادي تمسة، وهي قرية في جنوب شرق البلاد، فضلًا عن تجمع مياه في وادي إيسين بمدينة غات.
في حين حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد من سيول قد تتشكل جراء هطول الأمطار، وفقًا لتوقعاته للحالة الجوية المرتقبة في منطقة غات، داعيا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" "جميع المواطنين لاتباع تعليمات السلامة والبقاء على اتصال مع أرقام المركز لمعرفة آخر المستجدات والتوجيهات".
بينما رفعت الجهات ذات العلاقة من حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر في المدينة، الذي وصل فريقها في ساعة متأخرة السبت، قادما من مدينة درنة شرقا، بعد مشاركته في جهود إنقاذ ضحايا إعصار "دانيال".
وأشارت الجمعية، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أن فريق التدخل والتأهب لجمعية الهلال الأحمر فرع غات عقد اجتماعًا طارئًا يوم السبت؛ للتنسيق والاستعداد للأحوال الجوية المتوقعة في مدينة غات.
وأوضحت الجمعية أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل غرفة طوارئ وغرفة التأهب والاستجابة السريعة، إلى جانب وضع خطط عمل استباقية لمواجهة الظروف الجوية، وضمان توفير الدعم اللازم للأماكن المتأثرة.
فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية؛ بهدف دعم فروعه في بلديات غات والبركت وتهالة والعوينات وإسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات العاجلة في الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.