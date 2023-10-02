بعد تشكل سيول من الأمطار الغزيرة.. إجلاء 80 عائلة جنوب غرب ليبيا

أعلن عميد المجلس البلدي لمدينة غات "جنوب غرب ليبيا"، إبراهيم الخليل، إجلاء نحو 80 عائلة تقطن في المناطق القريبة من وادي إيسين، الواقع ضمن حدود المدينة الليبية الحدودية مع الجزائر، وذلك بعد أن تشكلت السيول جراء هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إبراهيم قوله إن إجلاء العائلات جاء بناء على تعليمات رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، تحسباً لأي طارئ ممكن حدوثه جراء هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة.