إسرائيل توافق على مقترح لإطلاق سراح محتجزين في غزة

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، ان الحكومة وافقت على مقترح لإطلاق سراح محتجزين في غزة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، صوتت الحكومة لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وسيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال، وفقاً للبيان.

ونقل عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة عن نتنياهو قوله إن "وقف اطلاق النار لا يعني باي شكل من الاشكال انتهاء الحرب، ولن يهدأ لنا بال حتى ستتم اعادة جميع المخطوفين الى ذويهم .وفي المرحلة الراهنية القرار هو القرار الصائب".

وأضاف: "شكر نتيناهو الرئيس الأمريكي بايدن الذي تدخل لإنجاز الاتفاق، وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية يؤيدون الصفقة وأوضحوا انها لن تمس بالمجهود الحربي والاستخبارات".