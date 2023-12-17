باريس تطالب إسرائيل بكشف ملابسات وفاة دبلوماسي فرنسي في غزة

وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002، ولم تكشف هويته وجنسيته، لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.

وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، على منصة "إكس": "نأسف لمقتل موظف من وزارة الخارجية في غزة. نقف إلى جانب أسرته وزملائه. فقدت الخارجية الفرنسية عنصرا مخلصا".

وكتب انطوان ليومان، نائب حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة ايسون، على منصة "إكس": "التضامن الكامل مع موظفي وزارة الخارجية في مصابهم الأليم. حان الوقت للذهاب أبعد من الضرب على الطاولة رفضا لنهج بنيامين نتنياهو".

وعلقت النائبة عن دروم ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية ميراي كلابو قائلة: "ما الذي يتطلبه الأمر ليتوقف العالم عن دعم إسرائيل في جنونها القاتل؟ الحق في الرد على حماس، نعم! لكن ما يحصل مرفوض!".

وكان المنزل الذي لجأ إليه الموظف تعرض لقصف إسرائيلي، مساء الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى.

وتمكن قسم من عائلته من مغادرة غزة إلى فرنسا، في إطار عملية إجلاء نظمتها باريس شملت الفرنسيين في قطاع غزة، وموظفي المعهد الفرنسي وأسرهم.