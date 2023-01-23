السيسي يعلن عن احتفالية في شمال سيناء لإعلان "القضاء على الإرهاب"

وقال السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الإثنين:"هنظم احتفالية في العريش ورفح والشيخ زويد، عشان نعلن إننا خلّصنا على الإرهاب".

وأضاف: "الاحتفالية تؤكد إن مفيش أرض فيكي يا مصر حد يقدر ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر، بفضل الله، طب التمن كان كبير، آه مش فلوس ولا أموال، ده دم ومصابين وشهداء".

وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل أيام إلى شمال سيناء، مضيفا أنها "كانت أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين في العريش، بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده".

وطالب السيسي المصريين بعدم نسيان الحالة التي كانت عليها البلاد خلال العشر سنوات الماضية، مضيفًا: "لو تمكنوا منا كانوا هيدبحونا، ولكننا استطعنا القضاء على تلك الموجة الإرهابية بنسبة تقترب من 100%".