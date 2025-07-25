قوات سورية وأمريكية تنفذ أول عملية مشتركة ضد داعش بريف حلب (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوات سورية نفذت أول عملية مشتركة مع القوات الأمريكية، ضد تنظيم "داعش"، في مدينة "الباب" بريف حلب.

وذكر ناشطون أن العملية نفذتها قوات من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، بإسناد ودعم جوي من الطيران الأمريكي، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى بين عناصر "داعش".

وأفادت مصادر محلية بأن نشاطاً "غير عادي" لقوات التحالف الدولي رُصد في المنطقة الممتدة من ريف "تل أبيض" بريف "الرقة" حتى مدينة "الباب" بريف حلب.

وسبق ذلك النشاط الأمني إقلاع طائرات من قاعدة للتحالف في "صرين" بريف حلب الشمالي، وفقاً للمصادر السورية.

ناشطون قالوا إن المستهدف في الحملة الأمنية هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، والذي تم اقتحام منزله والقضاء عليه مع آخرين.

وتعد هذه العملية الأمنية الأولى من نوعها التي تتم بالتعاون بين القوات السورية ونظيرتها الأمريكية على الأراضي السورية، ضد تنظيم داعش.