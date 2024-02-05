ما الخيارات الإسرائيلية لاستبدال "الأونروا" بمنظمة أخرى؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوقت حان لإطلاق عملية استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهماً الوكالة الأممية بالتعاون مع حركة "حماس".

وقال نتنياهو، الأحد، إن تورط عدد من موظفي الوكالة بالهجوم يؤكد أن "الأونروا" ليست جزءاً من الحل وإنما جزء من المشكلة، ما أثار تساؤلات بشأن سبب سعي إسرائيل لاستبدال المنظمة، والبدائل المقترحة.

اتهامات إسرائيلية

تأتي تصريحات نتنياهو عقب اتهامات إسرائيلية بانتماء عدد من منفذي هجوم حماس على بلدات ومواقع غلاف غزة للوكالة الأممية، بحسب ما جاء في ملف أعده جهاز المخابرات الإسرائيلي، دفع لاحقًا عدة دول لوقف تمويل الوكالة.

ولم تعلق "الأونروا" على التصريحات الإسرائيلية بشكل مباشر، لكنها أكدت أنها قد تضطر لوقف عملياتها في قطاع غزة، نهاية فبراير/شباط الجاري، قائلةً: "إذا ظل التمويل معلقاً فسنضطر على الأرجح لوقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".